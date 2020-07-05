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Моя линия

ФОРМУЛА 1. Гран-при. Австрия. Гонка. Один на одинОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
16:10
5426
5-е июля
Гасли П.Квят Д.
Все коэффициенты на данное событие (+2)
16:10
5428
5-е июля
Латифи Н.Расселл Дж.
Все коэффициенты на данное событие (+2)
16:10
5429
5-е июля
Леклер Ш.Феттель С.
Все коэффициенты на данное событие (+2)
16:10
5431
5-е июля
Магнуссен К.Грожан Р.
Все коэффициенты на данное событие (+2)
16:10
5432
5-е июля
Перес С.Стролл Л.
Все коэффициенты на данное событие (+2)
16:10
5433
5-е июля
Райкконен К.Джовинацци А.
Все коэффициенты на данное событие (+2)
16:10
5434
5-е июля
Риккардо Д.Окон Э.
Все коэффициенты на данное событие (+2)
16:10
5435
5-е июля
Сайнс К.Норрис Л.
Все коэффициенты на данное событие (+2)
16:10
5436
5-е июля
Ферстаппен М.Албон А.
Все коэффициенты на данное событие (+2)
16:10
5437
5-е июля
Хэмилтон Л.Боттас В.
Все коэффициенты на данное событие (+2)