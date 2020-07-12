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ФОРМУЛА 1. Гран-при. Австрия. Гонка. Кто вышеОсновная линия

Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
16:10
4970
12-е июля
Гасли П.Квят Д.
Гран-при Штирии 2020
Все коэффициенты на данное событие (+2)
16:10
4972
12-е июля
Леклер Ш.Феттель С.
Гран-при Штирии 2020
Все коэффициенты на данное событие (+2)
16:10
5000
12-е июля
Магнуссен К.Грожан Р.
Гран-при Штирии 2020
Все коэффициенты на данное событие (+2)
16:10
4973
12-е июля
Перес С.Стролл Л.
Гран-при Штирии 2020
Все коэффициенты на данное событие (+2)
16:10
5003
12-е июля
Райкконен К.Джовинацци А.
Гран-при Штирии 2020
Все коэффициенты на данное событие (+2)
16:10
5004
12-е июля
Расселл Дж.Латифи Н.
Гран-при Штирии 2020
Все коэффициенты на данное событие (+2)
16:10
4982
12-е июля
Риккардо Д.Окон Э.
Гран-при Штирии 2020
Все коэффициенты на данное событие (+2)
16:10
4984
12-е июля
Сайнс К.Норрис Л.
Гран-при Штирии 2020
Все коэффициенты на данное событие (+2)
16:10
5006
12-е июля
Ферстаппен М.Албон А.
Гран-при Штирии 2020
Все коэффициенты на данное событие (+2)
16:10
4997
12-е июля
Хэмилтон Л.Боттас В.
Гран-при Штирии 2020
Все коэффициенты на данное событие (+2)