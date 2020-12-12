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ФОРМУЛА 1. Гран-при. Абу-Даби. КвалификацияИтоги

ПобедаДа
Кто выше12
Место1-31-61-10
---
16:00
4617
12-е декабря
Гран-при Абу-Даби 2020. Квалификация
Все коэффициенты на данное событие (+20)
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