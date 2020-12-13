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ФОРМУЛА 1. Гран-при. Абу-Даби. Кто вышеСпециальное

Эксклюзивные пари
16:10
3407
13-е декабря
Албон А.Норрис Л.
Кто выше в гонке
11,60
22,19
16:10
3365
13-е декабря
Боттас В.Албон А.
Кто выше в гонке
11,20
24,00
16:10
3371
13-е декабря
Гасли П.Квят Д.
Кто выше в гонке
12,11
21,65
16:10
3374
13-е декабря
Леклер Ш.Феттель С.
Кто выше в гонке
11,25
23,55
16:10
3388
13-е декабря
Магнуссен К.Фиттипальди П.
Кто выше в гонке
11,25
23,55
16:10
3426
13-е декабря
Перес С.Стролл Л.
Кто выше в гонке
12,11
21,65
16:10
3439
13-е декабря
Райкконен К.Джовинацци А.
Кто выше в гонке
11,85
21,85
16:10
3444
13-е декабря
Риккардо Д.Гасли П.
Кто выше в гонке
11,70
22,03
16:10
3441
13-е декабря
Риккардо Д.Окон Э.
Кто выше в гонке
11,60
22,19
16:10
3446
13-е декабря
Ферстаппен М.Албон А.
Кто выше в гонке
11,15
24,70
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