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ФЛОРБОЛ. Швеция. Суперлига. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
15:00
7103
29-е февраля
Мальмё (ж)Тебю (ж)
Основное время
2,10
6,00
2,25
2,05
9.50
1,70
16:00
7104
29-е февраля
Варберг (ж)Эндре (ж)
Основное время
6,75
9,25
1,20
1,80
10.50
1,90
17:00
7107
29-е февраля
Иксу (ж)Йёнчёпинг (ж)
Основное время
1,01
21,00
21,00
1,90
11.50
1,85
18:00
7108
29-е февраля
Мора (ж)Накка (Ж)
Основное время
1,10
11,25
11,00
1,80
9.50
1,90
15:00
7109
1-е марта
Пиксбо Валленстам (ж)Роннбю (ж)
Основное время
1,16
9,50
7,75
1,80
9.50
1,90
15:00
7110
1-е марта
Скогхаллс (Ж)Дален (ж)
Основное время
3,20
5,50
1,65
1,55
8.50
2,35
16:00
7115
1-е марта
Сириус (ж)Карлстад (ж)
Основное время
1,85
5,75
2,65
1,55
9.50
2,35
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