Моя линия
ФЛОРБОЛ. Швеция. Суперлига. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
Основное время
2,10
6,00
2,25
2,05
9.50
1,70
—
—
29-е февраля
Основное время
6,75
9,25
1,20
1,80
10.50
1,90
—
—
29-е февраля
Основное время
1,01
21,00
21,00
1,90
11.50
1,85
—
—
29-е февраля
Основное время
1,10
11,25
11,00
1,80
9.50
1,90
—
—
1-е марта
Основное время
1,16
9,50
7,75
1,80
9.50
1,90
—
—
1-е марта
Основное время
3,20
5,50
1,65
1,55
8.50
2,35
—
—
1-е марта
Основное время
1,85
5,75
2,65
1,55
9.50
2,35
—
—