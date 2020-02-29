Моя линия
ФЛОРБОЛ. Швеция. СуперлигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
Основное время
4,80
7,75
1,30
1,85
11.50
1,90
—
—
29-е февраля
Основное время
1,14
10,50
8,25
1,75
11.50
1,95
—
—
29-е февраля
Основное время
—
1,95
12.50
1,75
—
—
1-е марта
Основное время
4,80
7,75
1,35
1,80
10.50
1,90
—
—
1-е марта
Основное время
1,18
10,00
7,25
2,00
11.50
1,70
—
—
1-е марта
Основное время
2,00
6,00
2,40
1,70
10.50
2,00
—
—
1-е марта
Основное время
2,50
6,00
1,90
1,70
10.50
2,05
—
—