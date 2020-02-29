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ФЛОРБОЛ. Швеция. СуперлигаОсновная линия

Победитель1X2
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18:00
3900
29-е февраля
ХёльвикенсМуллсьо Аис
Основное время
4,80
7,75
1,30
1,85
11.50
1,90
18:30
3902
29-е февраля
Сторврета ИбкХельсингборг
Основное время
1,14
10,50
8,25
1,75
11.50
1,95
19:00
3906
29-е февраля
ВисбюИБФ Фалун
Основное время
1,95
12.50
1,75
18:00
7111
1-е марта
Варбергс ИКИБК Дален
Основное время
4,80
7,75
1,35
1,80
10.50
1,90
18:00
7112
1-е марта
Пиксбо ВалленштамИК Сириус Ибк
Основное время
1,18
10,00
7,25
2,00
11.50
1,70
18:30
7114
1-е марта
Векшё ИбкЛинчёпинг
Основное время
2,00
6,00
2,40
1,70
10.50
2,00
19:00
7116
1-е марта
ЙёнчёпингсКальмарсунд
Основное время
2,50
6,00
1,90
1,70
10.50
2,05
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