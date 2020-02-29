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ФЛОРБОЛ. Швеция. АллсвенсканОсновная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
Основное время
2,25
6,00
2,10
1,90
11.50
1,80
—
—
29-е февраля
Основное время
3,45
6,25
1,55
1,85
12.50
1,85
—
—
29-е февраля
Основное время
1,25
8,25
5,50
1,85
12.50
1,90
—
—
29-е февраля
Основное время
5,75
8,50
1,25
1,60
12.50
2,20
—
—
29-е февраля
Основное время
1,80
6,00
2,70
1,75
11.50
1,95
—
—
1-е марта
Основное время
9,50
10,75
1,12
—
—
—
1-е марта
Основное время
2,70
6,00
1,80
1,80
11.50
1,90
—
—
1-е марта
Основное время
1,50
6,75
3,75
1,95
11.50
1,75
—
—
1-е марта
Основное время
1,25
8,00
5,75
—
—
—
1-е марта
Основное время
1,55
6,50
3,45
1,90
11.50
1,85
—
—
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