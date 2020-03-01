Моя линия
ФЛОРБОЛ. Чехия. ЭкстралигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
1-е марта
Основное время
2,80
6,00
1,75
2,10
11.50
1,65
—
—
1-е марта
Основное время
1,12
10,50
9,75
1,85
11.50
1,85
—
—
1-е марта
Основное время
1,20
8,25
7,25
1,95
11.50
1,75
—
—
1-е марта
Основное время
2,65
6,00
1,85
1,85
12.50
1,85
—
—
1-е марта
Основное время
4,85
7,00
1,35
1,70
13.50
2,05
—
—
1-е марта
Основное время
4,15
7,25
1,40
1,85
11.50
1,85
—
—
1-е марта
Основное время
2,30
5,50
2,10
1,85
11.50
1,85
—
—