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ФЛОРБОЛ. Чехия. ЭкстралигаОсновная линия

Победитель1X2
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19:00
2705
1-е марта
Блэк ЭйнджелсСпарта Прага
Основное время
2,80
6,00
1,75
2,10
11.50
1,65
19:00
2794
1-е марта
ВитковицеФБС Хаттрик Брно
Основное время
1,12
10,50
9,75
1,85
11.50
1,85
19:00
2839
1-е марта
Йм ХодовПантерс Отроковице
Основное время
1,20
8,25
7,25
1,95
11.50
1,75
19:00
2844
1-е марта
ЛиберецБогемианс
Основное время
2,65
6,00
1,85
1,85
12.50
1,85
19:00
2744
1-е марта
Сокол ПардубицеТатран Стрешовице
Основное время
4,85
7,00
1,35
1,70
13.50
2,05
19:00
2773
1-е марта
ФБК ОстраваМлада Болеслав
Основное время
4,15
7,25
1,40
1,85
11.50
1,85
19:00
2776
1-е марта
Ческа ЛипаСокол Крал Винограды
Основное время
2,30
5,50
2,10
1,85
11.50
1,85
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