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ФЛОРБОЛ. Швейцария. Национальная лигаОсновная линия
Победитель1X2
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28-е февраля
Основное время
1,95
5,25
2,60
—
—
—
ФЛОРБОЛ. Швеция. СуперлигаОсновная линия
Победитель1X2
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29-е февраля
Основное время
4,80
7,75
1,30
1,85
11.50
1,90
—
—
29-е февраля
Основное время
1,14
10,50
8,25
1,75
11.50
1,95
—
—
29-е февраля
Основное время
—
1,95
12.50
1,75
—
—
1-е марта
Основное время
4,80
7,75
1,35
1,80
10.50
1,90
—
—
1-е марта
Основное время
1,18
10,00
7,25
2,00
11.50
1,70
—
—
1-е марта
Основное время
2,00
6,00
2,40
1,70
10.50
2,00
—
—
1-е марта
Основное время
2,50
6,00
1,90
1,70
10.50
2,05
—
—
ФЛОРБОЛ. Швеция. АллсвенсканОсновная линия
Победитель1X2
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29-е февраля
Основное время
2,25
6,00
2,10
1,90
11.50
1,80
—
—
29-е февраля
Основное время
3,45
6,25
1,55
1,85
12.50
1,85
—
—
29-е февраля
Основное время
1,25
8,25
5,50
1,85
12.50
1,90
—
—
29-е февраля
Основное время
5,75
8,50
1,25
1,60
12.50
2,20
—
—
29-е февраля
Основное время
1,80
6,00
2,70
1,75
11.50
1,95
—
—
1-е марта
Основное время
9,50
10,75
1,12
—
—
—
1-е марта
Основное время
2,70
6,00
1,80
1,80
11.50
1,90
—
—
1-е марта
Основное время
1,50
6,75
3,75
1,95
11.50
1,75
—
—
1-е марта
Основное время
1,25
8,00
5,75
—
—
—
1-е марта
Основное время
1,55
6,50
3,45
1,90
11.50
1,85
—
—
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ФЛОРБОЛ. Швеция. Суперлига. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
Основное время
2,10
6,00
2,25
2,05
9.50
1,70
—
—
29-е февраля
Основное время
6,75
9,25
1,20
1,80
10.50
1,90
—
—
29-е февраля
Основное время
1,01
21,00
21,00
1,90
11.50
1,85
—
—
29-е февраля
Основное время
1,10
11,25
11,00
1,80
9.50
1,90
—
—
1-е марта
Основное время
1,16
9,50
7,75
1,80
9.50
1,90
—
—
1-е марта
Основное время
3,20
5,50
1,65
1,55
8.50
2,35
—
—
1-е марта
Основное время
1,85
5,75
2,65
1,55
9.50
2,35
—
—