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ФЛОРБОЛ. Швейцария. Национальная лигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:30
7102
28-е февраля
КёницЦуг Юнайтед
Основное время
1,95
5,25
2,60

ФЛОРБОЛ. Швеция. СуперлигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
18:00
3900
29-е февраля
ХёльвикенсМуллсьо Аис
Основное время
4,80
7,75
1,30
1,85
11.50
1,90
18:30
3902
29-е февраля
Сторврета ИбкХельсингборг
Основное время
1,14
10,50
8,25
1,75
11.50
1,95
19:00
3906
29-е февраля
ВисбюИБФ Фалун
Основное время
1,95
12.50
1,75
18:00
7111
1-е марта
Варбергс ИКИБК Дален
Основное время
4,80
7,75
1,35
1,80
10.50
1,90
18:00
7112
1-е марта
Пиксбо ВалленштамИК Сириус Ибк
Основное время
1,18
10,00
7,25
2,00
11.50
1,70
18:30
7114
1-е марта
Векшё ИбкЛинчёпинг
Основное время
2,00
6,00
2,40
1,70
10.50
2,00
19:00
7116
1-е марта
ЙёнчёпингсКальмарсунд
Основное время
2,50
6,00
1,90
1,70
10.50
2,05

ФЛОРБОЛ. Швеция. АллсвенсканОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
15:00
4766
29-е февраля
АИК ИбфХагунда
Основное время
2,25
6,00
2,10
1,90
11.50
1,80
16:00
4778
29-е февраля
Лиллан ИбкЛиндас
Основное время
3,45
6,25
1,55
1,85
12.50
1,85
17:00
4807
29-е февраля
Карлстад ИбфНюкварнc
Основное время
1,25
8,25
5,50
1,85
12.50
1,90
18:00
2156
29-е февраля
Лаган ИбкФагерхульт Хабо
Основное время
5,75
8,50
1,25
1,60
12.50
2,20
18:00
4814
29-е февраля
ОниксАсторп
Основное время
1,80
6,00
2,70
1,75
11.50
1,95
17:00
4821
1-е марта
ЛидчёпингЭребру
Основное время
9,50
10,75
1,12
17:15
4936
1-е марта
Вибакс Патриот ПитеоЮргорден
Основное время
2,70
6,00
1,80
1,80
11.50
1,90
18:00
5972
1-е марта
Беле БаркарбиСундсвалль
Основное время
1,50
6,75
3,75
1,95
11.50
1,75
18:00
7190
1-е марта
СалемРИГ Умеа Ибф
Основное время
1,25
8,00
5,75
18:00
7191
1-е марта
ТоренгруппенТулинге
Основное время
1,55
6,50
3,45
1,90
11.50
1,85
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из 2событий

ФЛОРБОЛ. Швеция. Суперлига. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
15:00
7103
29-е февраля
Мальмё (ж)Тебю (ж)
Основное время
2,10
6,00
2,25
2,05
9.50
1,70
16:00
7104
29-е февраля
Варберг (ж)Эндре (ж)
Основное время
6,75
9,25
1,20
1,80
10.50
1,90
17:00
7107
29-е февраля
Иксу (ж)Йёнчёпинг (ж)
Основное время
1,01
21,00
21,00
1,90
11.50
1,85
18:00
7108
29-е февраля
Мора (ж)Накка (Ж)
Основное время
1,10
11,25
11,00
1,80
9.50
1,90
15:00
7109
1-е марта
Пиксбо Валленстам (ж)Роннбю (ж)
Основное время
1,16
9,50
7,75
1,80
9.50
1,90
15:00
7110
1-е марта
Скогхаллс (Ж)Дален (ж)
Основное время
3,20
5,50
1,65
1,55
8.50
2,35
16:00
7115
1-е марта
Сириус (ж)Карлстад (ж)
Основное время
1,85
5,75
2,65
1,55
9.50
2,35
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