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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Россия. Кубок Первого канала 2021. МужчиныСпециальное

Эксклюзивные пари
17:00
3217
7-е февраля
Алиев Д. победитель Кубка Первого канала 2021
Победитель
Да2,50
17:00
3250
7-е февраля
Коляда М. победитель Кубка Первого канала 2021
Победитель
Да2,50
17:00
3425
7-е февраля
Самарин А. победитель Кубка Первого канала 2021
Победитель
Да4,00
17:00
4235
7-е февраля
Игнатов М. победитель Кубка Первого канала 2021
Победитель
Да10,00
17:00
4240
7-е февраля
Мозалев А. победитель Кубка Первого канала 2021
Победитель
Да10,00
17:00
4250
7-е февраля
Кондратюк М. победитель Кубка Первого канала 2021
Победитель
Да25
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