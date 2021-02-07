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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Россия. Кубок Первого канала 2021. Мужчины
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17:00
3217
7-е февраля
Алиев Д. победитель Кубка Первого канала 2021
Победитель
Да
2,50
—
—
—
17:00
3250
7-е февраля
Коляда М. победитель Кубка Первого канала 2021
Победитель
Да
2,50
—
—
—
17:00
3425
7-е февраля
Самарин А. победитель Кубка Первого канала 2021
Победитель
Да
4,00
—
—
—
17:00
4235
7-е февраля
Игнатов М. победитель Кубка Первого канала 2021
Победитель
Да
10,00
—
—
—
17:00
4240
7-е февраля
Мозалев А. победитель Кубка Первого канала 2021
Победитель
Да
10,00
—
—
—
17:00
4250
7-е февраля
Кондратюк М. победитель Кубка Первого канала 2021
Победитель
Да
25
—
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