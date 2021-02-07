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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Россия. Кубок Первого канала 2021. Командный турнир
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Эксклюзивные пари
14:00
4674
7-е февраля
Команда Алины Загитовой
Команда Евгении Медведевой
Кубок Первого канала 2021
Победитель
Команда1
1,60
Команда2
2,30
—
—
—
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