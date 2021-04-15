1000
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Международные. Командный ЧМ-2021. Осака. Женщины. Короткая программаИтоги
ПобедаДа
-
-
-
Итоги
1,35
—
—
—
Итоги
5,50
—
—
—
Итоги
8,50
—
—
—
Итоги
12,00
—
—
—
Итоги
15,00
—
—
—
Итоги
25
—
—
—
15-е апреля
Щербакова А.Кихира Р.
Командный ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
15-е апреля
Командный ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
15-е апреля
Командный ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
15-е апреля
Командный ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)