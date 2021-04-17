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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Международные. Командный ЧМ-2021. Осака. ЖенщиныИтоги

ПобедаДа
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10:40
4813
17-е апреля
Щербакова А.Кихира Р.
Командный ЧМ-2021. Произвольная программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
10:40
4815
17-е апреля
Щербакова А.Туктамышева Е.
Командный ЧМ-2021. Произвольная программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
10:40
4816
17-е апреля
Кихира Р.Туктамышева Е.
Командный ЧМ-2021. Произвольная программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
10:40
4817
17-е апреля
Кихира Р.Сакамото К.
Командный ЧМ-2021. Произвольная программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
10:40
4818
17-е апреля
Туктамышева Е.Сакамото К.
Командный ЧМ-2021. Произвольная программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
10:40
4819
17-е апреля
Чен К.Теннелл Б.
Командный ЧМ-2021. Произвольная программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
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