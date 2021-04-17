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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Международные. Командный ЧМ-2021. Осака. ЖенщиныИтоги
ПобедаДа
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17-е апреля
Щербакова А.Кихира Р.
Командный ЧМ-2021. Произвольная программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
17-е апреля
Командный ЧМ-2021. Произвольная программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
17-е апреля
Командный ЧМ-2021. Произвольная программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
17-е апреля
Командный ЧМ-2021. Произвольная программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
17-е апреля
Командный ЧМ-2021. Произвольная программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
17-е апреля
Командный ЧМ-2021. Произвольная программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)