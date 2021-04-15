Избранное
LIVE42
Видео
6
Скоро
Популярное240Российская Премьер-Лига32Лига чемпионов УЕФА21Лига Европы УЕФА5АПЛ19Примера19Серия A21Бундеслига19Лига 120КХЛ. Плей-офф2NHL28ATP. Монте-Карло. Монако38NBA. Регулярный чемпионат12Евролига. Мужчины2Лига Ставок - Чемпионат России1Лига Про. Мужчины. Зал А41
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
MMA
Австралийский футбол
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Водное поло
Гандбол
Дартс
Снукер
Фигурное катание
Формула 1
Шахматы
1000
Моя линия

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Международные. Командный ЧМ-2021. Осака. Мужчины. Короткая программаИтоги

ПобедаДа
-
-
-
12:15
3894
15-е апреля
Чен Н.Ханю Ю.
Командный ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:15
3898
15-е апреля
Коляда М.Уно Ш.
Командный ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:15
3899
15-е апреля
Коляда М.Браун Дж.
Командный ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
Показать ещё
из 3событий
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2021 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию6
Корзина
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru