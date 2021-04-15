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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Международные. Командный ЧМ-2021. Осака. Мужчины. Короткая программаИтоги
ПобедаДа
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-
Итоги
1,45
—
—
—
Итоги
3,00
—
—
—
Итоги
15,00
—
—
—
Итоги
20,00
—
—
—
Итоги
25
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—
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Итоги
30
—
—
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Итоги
35
—
—
—
15-е апреля
Чен Н.Ханю Ю.
Командный ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
15-е апреля
Командный ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
15-е апреля
Командный ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)