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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Международные. Командный ЧМ-2021. Осака. МужчиныИтоги
ПобедаДа
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16-е апреля
Чен Н.Ханю Ю.
Командный ЧМ-2021. Произвольная программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
16-е апреля
Командный ЧМ-2021. Произвольная программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
16-е апреля
Командный ЧМ-2021. Произвольная программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
16-е апреля
Командный ЧМ-2021. Произвольная программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
16-е апреля
Командный ЧМ-2021. Произвольная программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
16-е апреля
Командный ЧМ-2021. Произвольная программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
16-е апреля
Командный ЧМ-2021. Произвольная программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
16-е апреля
Командный ЧМ-2021. Произвольная программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
16-е апреля
Командный ЧМ-2021. Произвольная программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)