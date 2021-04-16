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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Международные. Командный ЧМ-2021. Осака. МужчиныИтоги

ПобедаДа
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12:00
4315
16-е апреля
Чен Н.Ханю Ю.
Командный ЧМ-2021. Произвольная программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:00
4316
16-е апреля
Уно Ш.Коляда М.
Командный ЧМ-2021. Произвольная программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:00
4317
16-е апреля
Коляда М.Браун Дж.
Командный ЧМ-2021. Произвольная программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:00
4319
16-е апреля
Коляда М.Эймоз К.
Командный ЧМ-2021. Произвольная программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:00
1690
16-е апреля
Коляда М.Семененко Е.
Командный ЧМ-2021. Произвольная программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:00
4320
16-е апреля
Браун Дж.Эймоз К.
Командный ЧМ-2021. Произвольная программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:00
4321
16-е апреля
Браун Дж.Семененко Е.
Командный ЧМ-2021. Произвольная программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:00
4329
16-е апреля
Эймоз К.Семененко Е.
Командный ЧМ-2021. Произвольная программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:00
4331
16-е апреля
Семененко Е.Садовский Р.
Командный ЧМ-2021. Произвольная программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
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