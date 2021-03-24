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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Международные. ЧМ-2021. Стокгольм. Женщины. Короткая программаИтоги

ПобедаДа
-
-
-
12:00
3850
24-е марта
Щербакова А.Кихира Р.
ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:00
3894
24-е марта
Щербакова А.Теннелл Б.
ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:00
3853
24-е марта
Щербакова А.Трусова А.
ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:00
3868
24-е марта
Кихира Р.Теннелл Б.
ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:00
3859
24-е марта
Кихира Р.Трусова А.
ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:00
3872
24-е марта
Теннелл Б.Трусова А.
ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:00
3877
24-е марта
Трусова А.Туктамышева Е.
ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:00
3893
24-е марта
Туктамышева Е.Сакамото К.
ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:00
3841
24-е марта
Победитель короткой программы у женщин наберет больше 85,5 баллов (ЧМ-2021)
Все коэффициенты на данное событие (+2)
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