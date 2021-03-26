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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Международные. ЧМ-2021. Стокгольм. Танцы на льду. Короткая программаИтоги

ПобедаДа
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12:45
4806
26-е марта
Синицина В./Кацалапов Н.Хаббелл М./Донохью З.
ЧМ-2021. Ритм-танец. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:45
4807
26-е марта
Хаббелл М./Донохью З.Чок М./Бейтс Э.
ЧМ-2021. Ритм-танец. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:45
4829
26-е марта
Чок М./Бейтс Э.Степанова А./Букин И.
ЧМ-2021. Ритм-танец. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:45
4848
26-е марта
Степанова А./Букин И.Загорски Т./Гурейро Дж.
ЧМ-2021. Ритм-танец. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:45
4879
26-е марта
Загорски Т./Гурейро Дж.Гиньяр Ш./Фаббри М.
ЧМ-2021. Ритм-танец. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
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