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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Международные. ЧМ-2021. Стокгольм. Танцы на льду. Короткая программаИтоги
ПобедаДа
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26-е марта
Синицина В./Кацалапов Н.Хаббелл М./Донохью З.
ЧМ-2021. Ритм-танец. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
26-е марта
ЧМ-2021. Ритм-танец. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
26-е марта
ЧМ-2021. Ритм-танец. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
26-е марта
ЧМ-2021. Ритм-танец. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
26-е марта
ЧМ-2021. Ритм-танец. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)