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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Международные. ЧМ-2021. Стокгольм. Танцы на льду
Итоги
Победа
Да
-
-
-
19:00
3771
27-е марта
Синицина В./Кацалапов Н. победитель ЧМ-2021 (по сумме двух программ)
Итоги
2,00
—
—
—
19:00
3792
27-е марта
Хаббелл М./Донохью З. победитель ЧМ-2021 (по сумме двух программ)
Итоги
2,50
—
—
—
19:00
3975
27-е марта
Чок М./Бейтс Э. победитель ЧМ-2021 (по сумме двух программ)
Итоги
5,50
—
—
—
19:00
4008
27-е марта
Гиллес П./Пуарье П. победитель ЧМ-2021 (по сумме двух программ)
Итоги
10,00
—
—
—
19:00
3993
27-е марта
Степанова А./Букин И. победитель ЧМ-2021 (по сумме двух программ)
Итоги
10,00
—
—
—
19:00
3999
27-е марта
Загорски Т./Гурейро Дж. победитель ЧМ-2021 (по сумме двух программ)
Итоги
25
—
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