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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Международные. ЧМ-2021. Стокгольм. Спортивные пары. Короткая программаИтоги
ПобедаДа
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24-е марта
Мишина А./Галлямов А.Бойкова А./Козловский Д.
ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
24-е марта
ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
24-е марта
ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
24-е марта
ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
24-е марта
ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
24-е марта
ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)