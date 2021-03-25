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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Международные. ЧМ-2021. Стокгольм. Спортивные пары
Итоги
Победа
Да
-
-
-
20:10
1929
25-е марта
Вэньцзин Суй/Цун Хань победитель ЧМ-2021 (по сумме двух программ)
Итоги
3,00
—
—
—
20:10
1999
25-е марта
Тарасова Е./Морозов В. победитель ЧМ-2021 (по сумме двух программ)
Итоги
3,00
—
—
—
20:10
2043
25-е марта
Бойкова А./Козловский Д. победитель ЧМ-2021 (по сумме двух программ)
Итоги
3,50
—
—
—
20:10
2099
25-е марта
Мишина А./Галлямов А. победитель ЧМ-2021 (по сумме двух программ)
Итоги
3,50
—
—
—
20:10
2166
25-е марта
Чен Пэн/Ян Цзинь победитель ЧМ-2021 (по сумме двух программ)
Итоги
5,50
—
—
—
20:10
2180
25-е марта
Мур-Тауэрс К./Маринаро М. победитель ЧМ-2021 (по сумме двух программ)
Итоги
10,00
—
—
—
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