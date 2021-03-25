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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Международные. ЧМ-2021. Стокгольм. Мужчины. Короткая программаИтоги

ПобедаДа
-
-
-
13:00
1467
25-е марта
Чен Н.Ханю Ю.
ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
13:00
1473
25-е марта
Ханю Ю.Чжоу В.
ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
13:00
1699
25-е марта
Чжоу В.Коляда М.
ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
13:00
1703
25-е марта
Коляда М.Боян Цзинь
ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
13:00
1813
25-е марта
Боян ЦзиньУно Ш.
ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
13:00
1925
25-е марта
Уно Ш.Браун Дж.
ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
13:00
1961
25-е марта
Мессинг К.Семененко Е.
ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
13:00
1453
25-е марта
Победитель короткой программы у мужчин наберет больше 112 баллов (ЧМ-2021)
Все коэффициенты на данное событие (+2)
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