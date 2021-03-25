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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Международные. ЧМ-2021. Стокгольм. Мужчины. Короткая программаИтоги
ПобедаДа
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25-е марта
Чен Н.Ханю Ю.
ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
25-е марта
ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
25-е марта
ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
25-е марта
ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
25-е марта
ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
25-е марта
ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
25-е марта
ЧМ-2021. Короткая программа. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
Все коэффициенты на данное событие (+2)