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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Россия. Кубок Первого канала 2021. Командный турнирСпециальное

Эксклюзивные пари
14:00
4674
7-е февраля
Команда Алины ЗагитовойКоманда Евгении Медведевой
Кубок Первого канала 2021
Победитель
Команда11,60
Команда22,30
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