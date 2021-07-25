1000
Ставки на Олимпиада 2020
ФЕХТОВАНИЕ. Олимпиада 2020. Рапира. ЖещиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
1,30
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Итоги
3,00
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—
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—
Итоги
10,00
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ФЕХТОВАНИЕ. Олимпиада 2020. Шпага. ЖещиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
4,00
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Итоги
1,50
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Итоги
3,00
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ФЕХТОВАНИЕ. Олимпиада 2020. Шпага. МужчиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
2,75
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Итоги
2,25
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Итоги
3,25
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