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1000

Ставки на Фехтование

ФЕХТОВАНИЕ. Рапира. Женщины. ОлимпиадаОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
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03:00
2778
25-е июля
Тибюс Я. победитель ОИ-2020. Рапира. Женщины
Итоги
10,00
+1

ФЕХТОВАНИЕ. Шпага. Женщины. ОлимпиадаОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
03:00
2706
23-е июля
Инчжон Х. победитель ОИ-2020. Шпага. Женщины
Итоги
4,00
+1

ФЕХТОВАНИЕ. Шпага. Мужчины. ОлимпиадаОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
03:00
2629
25-е июля
Бида С. победитель ОИ-2020. Шпага. Мужчины
Итоги
3,25
+1
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