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DOTA-2. Dota-2. WePlay! Pushka League Division 1Основная линия

Победитель1X2
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16:13
277
В игре
FlytomoonTeam Spirit
00
Основное время
1,84
2.50
1,86
20:00
2436
1-е мая
Не начался
Team LiquidOg
Весь матч
2,45
-
1,51
1,78
2.50
1,97
14:00
4324
2-е мая
Не начался
HellraisersVp.prodigy
Весь матч
1,85
-
1,89
1,81
2.50
1,93
17:00
4337
2-е мая
Не начался
OgOG Seed
Весь матч
1,18
-
4,50
1,50
2.50
2,47
20:00
4340
2-е мая
Не начался
AllianceNinjas In Pyjamas
Весь матч
1,91
-
1,83
1,81
2.50
1,93
14:00
2537
3-е мая
Не начался
Natus VincereVp.prodigy
Весь матч
2,19
-
1,63
1,81
2.50
1,93
17:00
3552
3-е мая
Не начался
NigmaOg
Весь матч
2,08
-
1,70
1,82
2.50
1,93
20:00
3152
3-е мая
Не начался
Virtus.ProTeam Spirit
Весь матч
1,14
-
5,20
1,44
2.50
2,65
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