Моя линия
DOTA-2. Dota-2. WePlay! Pushka League Division 1Основная линия
Победитель1X2
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В игре
Основное время
—
1,84
2.50
1,86
—
—
1-е мая
Не начался
Весь матч
2,45
-
1,51
1,78
2.50
1,97
—
—
2-е мая
Не начался
Весь матч
1,85
-
1,89
1,81
2.50
1,93
—
—
2-е мая
Не начался
Весь матч
1,18
-
4,50
1,50
2.50
2,47
—
—
2-е мая
Не начался
Весь матч
1,91
-
1,83
1,81
2.50
1,93
—
—
3-е мая
Не начался
Весь матч
2,19
-
1,63
1,81
2.50
1,93
—
—
3-е мая
Не начался
Весь матч
2,08
-
1,70
1,82
2.50
1,93
—
—
3-е мая
Не начался
Весь матч
1,14
-
5,20
1,44
2.50
2,65
—
—