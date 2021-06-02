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Dota-2
BTS Pro Series12
BTS Pro Series Southeast Asia1
Relog Media. GRID Esports. PC1
Weplay Animajor. Wild Card14
1000

Ставки на Dota-2. Weplay Animajor. Wild Card

DOTA-2. Dota-2. Weplay Animajor. Wild CardОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
14:00
2-е июня
Team SecretGambit Esports
Весь матч
1,23
4,20
17,00
+5
14:00
2-е июня
Vici GamingNigma
Весь матч
2,48
2,07
4,50
+5
16:00
2-е июня
ExecrationInvictus Gaming
Весь матч
9,60
3,30
1,42
+5
16:00
2-е июня
NigmaGambit Esports
Весь матч
1,36
3,40
12,00
+5
18:00
2-е июня
Gambit EsportsExecration
Весь матч
3,35
1,97
3,30
+5
18:00
2-е июня
Vici GamingTeam Secret
Весь матч
3,45
2,00
3,15
+5
20:00
2-е июня
ExecrationVici Gaming
Весь матч
16,00
4,00
1,25
+5
20:00
2-е июня
NigmaInvictus Gaming
Весь матч
3,45
2,00
3,15
+5
14:00
3-е июня
Vici GamingGambit Esports
Весь матч
1,31
3,70
14,00
+5
16:00
3-е июня
ExecrationNigma
Весь матч
9,60
2,95
1,49
+5
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