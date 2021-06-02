1000
Ставки на Dota-2. Weplay Animajor. Wild Card
DOTA-2. Dota-2. Weplay Animajor. Wild CardОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
2-е июня
Весь матч
1,23
4,20
17,00
—
—
—
2-е июня
Весь матч
2,48
2,07
4,50
—
—
—
2-е июня
Весь матч
9,60
3,30
1,42
—
—
—
2-е июня
Весь матч
1,36
3,40
12,00
—
—
—
2-е июня
Весь матч
3,35
1,97
3,30
—
—
—
2-е июня
Весь матч
3,45
2,00
3,15
—
—
—
2-е июня
Весь матч
16,00
4,00
1,25
—
—
—
2-е июня
Весь матч
3,45
2,00
3,15
—
—
—
3-е июня
Весь матч
1,31
3,70
14,00
—
—
—
3-е июня
Весь матч
9,60
2,95
1,49
—
—
—