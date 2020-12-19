LIVE
VIP
МАТЧ-ЦЕНТР
Лотерея LIVE
АКЦИИ
Видеотрансляции
Новости
Информация
Результаты
Компания
Вход на сайт
Зарегистрироваться
24/7 Лотерея
24/7 Лотерея
Избранное
LIVE
26
Видео
9
Скоро
Популярное
125
Российская Премьер-Лига
13
АПЛ
11
Примера
24
Серия A
11
Бундеслига
18
Лига 1
21
Евротур. Кубок Первого канала. Россия
19
Евролига. Мужчины
7
Лига Про. Мужчины. Зал А4
1
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
1
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Гандбол
Дартс
Смешанные единоборства
Снукер
Формула 1
Хоккей с мячом
1000
Моя линия
DOTA-2. Dota-2. Wcaa Winter Challenge Cup. Group Stage
Основная линия
Победитель
1
X
2
Тотал
Меньше
Тотал
Больше
Тотал
Меньше
Тотал
Больше
Тотал
Меньше
Тотал
Больше
09:15
4245
19-е декабря
Team Sirius
Forest
Весь матч
2,28
-
1,56
1,78
2.50
1,93
—
—
Служба поддержки
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системы
Правила приема ставок и выплаты выигрышей
Партнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 года
Лауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию
9
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система
На каждое пари
1000
3000
5000
10000
—
+
Пари:
0
Общая сумма:
0,00
Возм. выигрыш:
0,00
Заключить пари
Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент
Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Проверить пари
Мобильные приложения
iOS
Android
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru