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DOTA-2. Dota-2. The Summit. Sea. Group StageОсновная линия

Победитель1X2
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09:00
4873
24-е октября
Cignal Ultra Motivade.trust Gaming
Весь матч
12,00
3,10
1,42
11:00
4889
24-е октября
Among USTnc Predator
Весь матч
4,40
1,96
2,65
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