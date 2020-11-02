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DOTA-2. Dota-2. Summit Online Europe/CISОсновная линия

Победитель1X2
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19:05
113
В игре
HellraisersLive to Win
00
2-я карта
2,35
-
1,54
19:05
288
В игре
MudgolemsYellow Submarine
00
Основное время
1,45
2.50
2,56
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