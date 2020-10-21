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DOTA-2. Dota-2. Summit Online AmericasОсновная линия

Победитель1X2
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23:10
316
В игре
catJAMMERSInfamous
01
2-я карта
1,62
-
2,16
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