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DOTA-2. Dota-2. Pushka League Division 1Основная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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14:00
3369
23-е апреля
Не начался
Natus VincereHellraisers
Весь матч
1,75
-
2,01
1,82
2.50
1,92
17:00
3371
23-е апреля
Не начался
Virtus.ProVp.prodigy
Весь матч
1,22
-
4,00
1,55
2.50
2,35
20:00
3373
23-е апреля
Не начался
Ninjas In PyjamasOg
Весь матч
1,92
-
1,82
1,82
2.50
1,93
14:00
3375
24-е апреля
Не начался
B8Team Spirit
Весь матч
3,30
-
1,30
1,65
2.50
2,16
17:00
3376
24-е апреля
Не начался
Team LiquidNinjas In Pyjamas
Весь матч
1,64
-
2,17
1,81
2.50
1,93
20:00
3377
24-е апреля
Не начался
Team SecretAlliance
Весь матч
1,15
-
4,90
1,46
2.50
2,60
14:00
3378
25-е апреля
Не начался
HellraisersFlytomoon
Весь матч
1,60
-
2,25
1,80
2.50
1,94
17:00
3379
25-е апреля
Не начался
Natus VincereB8
Весь матч
1,25
-
3,70
1,59
2.50
2,27
20:00
3382
25-е апреля
Не начался
Team LiquidAlliance
Весь матч
1,91
-
1,83
1,81
2.50
1,93
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