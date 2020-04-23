Моя линия
DOTA-2. Dota-2. Pushka League Division 1Основная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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23-е апреля
Не начался
Весь матч
1,75
-
2,01
1,82
2.50
1,92
—
—
23-е апреля
Не начался
Весь матч
1,22
-
4,00
1,55
2.50
2,35
—
—
23-е апреля
Не начался
Весь матч
1,92
-
1,82
1,82
2.50
1,93
—
—
24-е апреля
Не начался
Весь матч
3,30
-
1,30
1,65
2.50
2,16
—
—
24-е апреля
Не начался
Весь матч
1,64
-
2,17
1,81
2.50
1,93
—
—
24-е апреля
Не начался
Весь матч
1,15
-
4,90
1,46
2.50
2,60
—
—
25-е апреля
Не начался
Весь матч
1,60
-
2,25
1,80
2.50
1,94
—
—
25-е апреля
Не начался
Весь матч
1,25
-
3,70
1,59
2.50
2,27
—
—
25-е апреля
Не начался
Весь матч
1,91
-
1,83
1,81
2.50
1,93
—
—