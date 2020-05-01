Избранное
LIVE36
Видео
10
Скоро
Популярное126Россия. РПЛ. КиберЛига Pro Series #413Россия. РПЛ. SRL8Беларусь. Высшая лига15Россия. 4х4 Division. (2 тайма по 10 мин. грязного времени)1FIFA 20. Лига Про20FIFA. eSports Battle. Champions League A14FIFA. eSports Battle. Champions League B8FIFA. eSports Battle. CIS Cup2FIFA. eSports Battle. Night Champions League B1FIFA. eSports Battle. Premier League17Шорт-хоккей. Лига Про. (3 периода по 10 мин.)8Лига Про. Мужчины. Зал А42Лига Про. Мужчины. Зал А52Лига Про. Мужчины. Зал А62Setka Cup3Лотерея. Россия. Stoloto. ТОП-32Лотерея. Россия. Stoloto. 12/241Лотерея. Россия. Stoloto. 6 из 452Лотерея. Россия. Stoloto. 7 из 495
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Лотереи
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-21
League of Legends
StarCraft II
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Дартс
Политика
Смешанные единоборства
Снукер
Телеигра
Шоу-бизнес
Моя линия

DOTA-2. Dota-2. Pit LeagueОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
08:10
218
В игре
Cdec GamingTeam Sirius
00
1-я карта
1,16
-
4,60
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию10
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru