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DOTA-2. Dota-2. i-LeagueОсновная линия

Победитель1X2
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09:00
154
В игре
Cdec GamingHeart Six
00
Основное время
1,28
2.50
3,42
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