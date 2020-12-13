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DOTA-2. Dota-2. Huya Winter InvitationalОсновная линия

Победитель1X2
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09:00
196
В игре
Cdec GamingArmy Geniuses
00
2-я карта
1,28
-
3,35
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