LIVE
VIP
МАТЧ-ЦЕНТР
V-SPORT
АКЦИИ
Видеотрансляции
Новости
Информация
Результаты
Компания
Вход на сайт
Зарегистрироваться
V-Sport - Футбол 24/7
V-Sport - Баскетбол 24/7
Избранное
LIVE
16
Видео
4
Скоро
Популярное
202
АПЛ
21
Примера
23
Серия A
11
Бундеслига
21
Лига 1
21
Российская Премьер-Лига
52
КХЛ
36
NBA. Регулярный чемпионат
12
Евролига. Мужчины
5
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Dota-2
1
League of Legends
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Водное поло
Гандбол
Лыжи
Смешанные единоборства
Снукер
Формула 1
Футзал
1000
Моя линия
DOTA-2. Dota-2. DPC China Upper Division
Основная линия
Победитель
1
X
2
Тотал
Меньше
Тотал
Больше
Тотал
Меньше
Тотал
Больше
Тотал
Меньше
Тотал
Больше
06:08
116
В игре
Royal Never Give Up
Phoenix Gaming
0
0
2-я карта
1,24
-
3,66
—
—
—
Служба поддержки
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системы
Правила приема ставок и выплаты выигрышей
Партнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 года
Лауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию
4
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система
На каждое пари
1000
3000
5000
10000
—
+
Пари:
0
Общая сумма:
0,00
Возм. выигрыш:
0,00
Заключить пари
Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент
Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Проверить пари
Мобильные приложения
iOS
Android
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru