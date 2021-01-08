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DOTA-2. Dota-2. DPC China Upper DivisionОсновная линия

Победитель1X2
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06:08
116
В игре
Royal Never Give UpPhoenix Gaming
00
2-я карта
1,24
-
3,66
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