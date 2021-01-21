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DOTA-2. Dota-2. Dota Pro Circuit 2021:NAОсновная линия

Победитель1X2
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02:00
2946
21-е января
The CutElectronic Boys
Весь матч
1,70
-
2,08
1,82
2.50
1,93
23:00
5145
21-е января
UndyingAristotle
Весь матч
1,13
-
5,40
1,43
2.50
2,70
02:00
1828
22-е января
Black N Yellow5Manmidas
Весь матч
1,35
-
3,00
1,69
2.50
2,09
23:00
2256
23-е января
Jiang HuFelt
Весь матч
1,46
-
2,60
1,75
2.50
2,00
02:00
3331
24-е января
Simply ToobasedTeam Dogchamp
Весь матч
1,33
-
3,15
1,67
2.50
2,12
23:00
1901
24-е января
Evil GeniusesSadboys
Весь матч
1,18
-
4,30
02:00
5146
25-е января
Quincy Crew5Manmidas
Весь матч
1,05
-
8,00
02:00
1225
27-е января
4 ZoomersAristotle
Весь матч
1,10
-
5,80
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