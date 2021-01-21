1000
Моя линия
DOTA-2. Dota-2. Dota Pro Circuit 2021:NAОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21-е января
Весь матч
1,70
-
2,08
1,82
2.50
1,93
—
—
21-е января
Весь матч
1,13
-
5,40
1,43
2.50
2,70
—
—
22-е января
Весь матч
1,35
-
3,00
1,69
2.50
2,09
—
—
23-е января
Весь матч
1,46
-
2,60
1,75
2.50
2,00
—
—
24-е января
Весь матч
1,33
-
3,15
1,67
2.50
2,12
—
—
24-е января
Весь матч
1,18
-
4,30
—
—
—
25-е января
Весь матч
1,05
-
8,00
—
—
—
27-е января
Весь матч
1,10
-
5,80
—
—
—