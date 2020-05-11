Избранное
LIVE44
Видео
11
Скоро
Популярное166Россия. РПЛ. КиберЛига Pro Series #613Россия. РПЛ. SRL2Германия. Бундеслига36Германия. 2-я Бундеслига18Беларусь. Высшая лига8Польша. Экстракласса8Южная Корея. К-лига6FIFA 20. Лига Про1FIFA. eSports Battle. CIS Cup10FIFA. eSports Battle. Night Europa League20FIFA. eSports Battle. Premier League8Шорт-хоккей. Лига Про. (3 периода по 10 мин.)10Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А61TT-Cup3Показательный турнир. Мужчины8US Pro Tennis Series. Женщины7Лотерея. Россия. Stoloto. ТОП-32Лотерея. Россия. Stoloto. 12/242Лотерея. Россия. Stoloto. 6 из 451Лотерея. Россия. Stoloto. 7 из 491
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Лотереи
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-21
League of Legends
StarCraft II
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Дартс
Политика
Смешанные единоборства
Телеигра
Шахматы
Шоу-бизнес
Моя линия

DOTA-2. Dota-2. Cyber Cup EuropeОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
18:40
138
В игре
Team HeroicViKin.gg
10
Заключение пари временно недоступно
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию11
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru