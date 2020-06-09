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DOTA-2. Dota-2. BLAST Bounty HuntОсновная линия

Победитель1X2
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17:30
2108
9-е июня
Team LiquidNigma
Весь матч
2,28
-
1,58
1,80
2.50
1,95
20:30
2110
9-е июня
AllianceNinjas In Pyjamas
Весь матч
1,54
-
2,38
1,79
2.50
1,96
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