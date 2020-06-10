Избранное
LIVE18
Видео
2
Скоро
Популярное198Российская Премьер-Лига52Германия. Бундеслига26Испания. Примера29Германия. Кубок3Германия. 2-я Бундеслига20Португалия. Премьер-Лига16Дания. Кубок2FIFA 20. Лига Про16Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А52MMA. UFC29Лотерея. Россия. Stoloto. ТОП-32
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Лотереи
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-22
League of Legends
StarCraft II
Австралийский футбол
Американский футбол
Бадминтон
Бейсбол
Бокс
Дартс
Политика
Смешанные единоборства
Снукер
Телеигра
Формула 1
Шоу-бизнес
Моя линия

DOTA-2. Dota-2. Beyond Epic. Eu/Cis Cq. PlayoffsОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
14:00
4103
10-е июня
ViKin.ggTeam Empire Hope
Весь матч
1,17
-
4,60
17:00
4107
10-е июня
ExtremumB8
Весь матч
1,57
-
2,31
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию2
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru