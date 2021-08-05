1000
Ставки на Олимпиада 2020
ПРЫЖКИ В ВОДУ. Олимпиада 2020. Индивидуальные прыжки с вышки (10 м.). ЖенщиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
1,65
—
—
—
—
—
Итоги
2,8
—
—
—
—
—
Итоги
15,0
—
—
—
—
—
Итоги
15,0
—
—
—
—
—
ПРЫЖКИ В ВОДУ. Олимпиада 2020. Индивидуальные прыжки с трамплина (3 м.). ЖенщиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
1,63
—
—
—
—
—
Итоги
2,77
—
—
—
—
—
Итоги
5,2
—
—
—
—
—
Итоги
5,2
—
—
—
—
—
ПРЫЖКИ В ВОДУ. Олимпиада 2020. Синхронные прыжки с вышки (10 м.). ЖенщиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
1,19
—
—
—
—
—
Итоги
7,5
—
—
—
—
—
Итоги
13,5
—
—
—
—
—
Итоги
17,0
—
—
—
—
—
Итоги
25
—
—
—
—
—
ПРЫЖКИ В ВОДУ. Олимпиада 2020. Синхронные прыжки с трамплина (3 м.). ЖенщиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
1,25
—
—
—
—
—
Итоги
4,8
—
—
—
—
—
Итоги
8,4
—
—
—
—
—
Итоги
12,0
—
—
—
—
—