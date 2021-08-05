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Олимпиада 2020
Индивидуальные прыжки с вышки (10 м.). Женщины4
Индивидуальные прыжки с трамплина (3 м.). Женщины4
Синхронные прыжки с вышки (10 м.). Женщины5
Синхронные прыжки с трамплина (3 м.). Женщины4
1000

Ставки на Олимпиада 2020

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Олимпиада 2020. Индивидуальные прыжки с вышки (10 м.). ЖенщиныОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
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ПРЫЖКИ В ВОДУ. Олимпиада 2020. Индивидуальные прыжки с трамплина (3 м.). ЖенщиныОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Олимпиада 2020. Синхронные прыжки с вышки (10 м.). ЖенщиныОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Олимпиада 2020. Синхронные прыжки с трамплина (3 м.). ЖенщиныОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
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