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ДАРТС. Международные. PDC Home TourОсновная линия

Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
21:30
2842
17-е апреля
Райт П.Жак П.
Весь матч
1,14
-
5,00
22:00
2858
17-е апреля
Льюис Дж.Зонневельд Н.
Весь матч
1,85
-
1,85
22:30
2860
17-е апреля
Жак П.Зонневельд Н.
Весь матч
1,90
-
1,80
23:00
1667
17-е апреля
Райт П.Льюис Дж.
Весь матч
1,14
-
4,90
23:30
1900
17-е апреля
Льюис Дж.Жак П.
Весь матч
1,80
-
1,90
00:00
2861
18-е апреля
Зонневельд Н.Райт П.
Весь матч
4,85
-
1,14
21:30
2088
18-е апреля
Прайс Г.Родригез Р.Дж.
Весь матч
1,16
-
4,55
22:00
2097
18-е апреля
Вудхаус Л.Эветтс Т.
Весь матч
1,60
-
2,15
22:30
2109
18-е апреля
Родригез Р.Дж.Эветтс Т.
Весь матч
1,85
-
1,85
23:00
2857
18-е апреля
Прайс Г.Вудхаус Л.
Весь матч
1,25
-
3,65
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