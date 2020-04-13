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ДАРТС. Международные. Night at the DartsОсновная линия

Победитель1X2
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20:00
1999
13-е апреля
Адамс М.Ван Барневельд Р.
Весь матч
2,35
-
1,55
20:25
2126
13-е апреля
Эванс Д.Эдхаус Р.
Весь матч
1,65
-
2,10
20:50
2147
13-е апреля
Нейман В.Адамс М.
Весь матч
1,35
-
2,90
21:15
2252
13-е апреля
Ван Барневельд Р.Эванс Д.
Весь матч
2,15
-
1,65
21:40
2277
13-е апреля
Эдхаус Р.Нейман В.
Весь матч
2,10
-
1,65
22:05
2322
13-е апреля
Адамс М.Эванс Д.
Весь матч
2,80
-
1,40
22:30
2344
13-е апреля
Ван Барневельд Р.Эдхаус Р.
Весь матч
1,70
-
2,00
22:55
2364
13-е апреля
Нейман В.Эванс Д.
Весь матч
1,75
-
1,95
23:20
2365
13-е апреля
Адамс М.Эдхаус Р.
Весь матч
1,95
-
1,75
23:45
2368
13-е апреля
Ван Барневельд Р.Нейман В.
Весь матч
2,25
-
1,60
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