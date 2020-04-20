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ДАРТС. Международные. Modus Sports A Night at the DartsОсновная линия

Победитель1X2
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20:00
2585
20-е апреля
Аскью Дж.Эванс Д.
Весь матч
2,45
-
1,50
20:25
2587
20-е апреля
Нейман В.Адамс М.
Весь матч
1,40
-
2,75
20:50
2616
20-е апреля
Кольцов Б.Аскью Дж.
Весь матч
2,30
-
1,55
21:15
2651
20-е апреля
Эванс Д.Нейман В.
Весь матч
1,90
-
1,80
21:40
2652
20-е апреля
Адамс М.Кольцов Б.
Весь матч
1,50
-
2,35
22:05
2664
20-е апреля
Аскью Дж.Нейман В.
Весь матч
2,60
-
1,45
22:30
2691
20-е апреля
Эванс Д.Адамс М.
Весь матч
1,40
-
2,75
22:55
2715
20-е апреля
Кольцов Б.Нейман В.
Весь матч
3,35
-
1,30
23:20
2774
20-е апреля
Аскью Дж.Адамс М.
Весь матч
1,85
-
1,85
23:45
2778
20-е апреля
Эванс Д.Кольцов Б.
Весь матч
1,30
-
3,30
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