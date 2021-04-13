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Победитель1X2
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13:50
4220
13-е апреля
Мензис К.Бёрнесс К.
Весь матч
1,84
-
1,87
1,65
2.50
2,11
14:05
4214
13-е апреля
Беверидж Д.Ричи Г.
Весь матч
1,57
-
2,25
1,60
2.50
2,20
14:25
4222
13-е апреля
Парлетти Д.Мензис К.
Весь матч
2,42
-
1,50
2,00
1.50
1,72
14:40
4276
13-е апреля
Кларк Дж.Бёрнесс К.
Весь матч
2,33
-
1,53
2,10
1.50
1,65
15:00
4281
13-е апреля
Мензис К.Беверидж Д.
Весь матч
1,60
-
2,20
1,65
2.50
2,11
15:15
4272
13-е апреля
Ричи Г.Кларк Дж.
Весь матч
1,60
-
2,21
2,03
1.50
1,70
15:35
4382
13-е апреля
Бёрнесс К.Парлетти Д.
Весь матч
1,41
-
2,70
1,97
1.50
1,75
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