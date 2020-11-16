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ДАРТС. Международные. Grand Slam of Darts 2020Основная линия

Победитель1X2
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16:00
5583
16-е ноября
Кросс Р.Пайп Дж.
Весь матч
1,62
-
2,15
1,76
3.50
1,95
16:30
5590
16-е ноября
Чизнолл Д.Хамфрис Л.
Весь матч
1,60
-
2,20
2,01
4.50
1,71
17:00
5589
16-е ноября
Уэйд Дж.Хета Д.
Весь матч
1,80
-
1,90
1,97
3.50
1,75
17:30
5597
16-е ноября
Уайтлок С.Сирл Р.
Весь матч
1,58
-
2,23
1,63
4.50
2,15
18:00
5595
16-е ноября
Дюрран Г.Ваттимена Дж.
Весь матч
1,47
-
2,50
1,58
3.50
2,23
18:30
5603
16-е ноября
Аспиналл Н.Уоррен У.
Весь матч
1,26
-
3,50
1,98
3.50
1,74
19:00
5594
16-е ноября
Ван ден Берг Д.Эванс Р.
Весь матч
1,50
-
2,42
1,86
3.50
1,85
19:30
5591
16-е ноября
Андерсон Г.Гавлас А.
Весь матч
1,17
-
4,40
1,59
3.50
2,21
22:00
5588
16-е ноября
Клейтон Дж.Джойс Р.
Весь матч
1,52
-
2,36
1,66
3.50
2,09
22:30
5601
16-е ноября
Каллен Дж.Клеменс Г.
Весь матч
1,75
-
1,97
1,66
4.50
2,09
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