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ДАРТС. Международные. Grand Slam of Darts 2020Основная линия
Победитель1X2
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16-е ноября
Весь матч
1,62
-
2,15
1,76
3.50
1,95
—
—
16-е ноября
Весь матч
1,60
-
2,20
2,01
4.50
1,71
—
—
16-е ноября
Весь матч
1,80
-
1,90
1,97
3.50
1,75
—
—
16-е ноября
Весь матч
1,58
-
2,23
1,63
4.50
2,15
—
—
16-е ноября
Весь матч
1,47
-
2,50
1,58
3.50
2,23
—
—
16-е ноября
Весь матч
1,26
-
3,50
1,98
3.50
1,74
—
—
16-е ноября
Весь матч
1,50
-
2,42
1,86
3.50
1,85
—
—
16-е ноября
Весь матч
1,17
-
4,40
1,59
3.50
2,21
—
—
16-е ноября
Весь матч
1,52
-
2,36
1,66
3.50
2,09
—
—
16-е ноября
Весь матч
1,75
-
1,97
1,66
4.50
2,09
—
—
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