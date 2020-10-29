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ДАРТС. Международные. ЧЕ-2020. PDCОсновная линия

Победитель1X2
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18:00
3418
29-е октября
Джэми ХьюгсЧизнолл Д.
Весь матч
2,49
-
1,47
1,68
5.50
2,07
18:30
3441
29-е октября
Ратайски К.Стив Уэст
Весь матч
1,31
-
3,15
1,76
4.50
1,95
19:00
3483
29-е октября
Мервин КингУайт Я.
Весь матч
2,06
-
1,68
1,96
4.50
1,76
19:30
3487
29-е октября
Хосе Оливейра Де СоусаДе Цваан Дж.
Весь матч
1,35
-
2,95
1,92
5.50
1,79
20:00
3457
29-е октября
Джеймс ВэйдЛеннон, Стив
Весь матч
1,39
-
2,75
1,89
3.50
1,82
20:30
3501
29-е октября
Дэвон ПетерсенГамитьтон Э.
Весь матч
1,18
-
4,30
1,88
4.50
1,82
21:00
3477
29-е октября
Смит М.Смит Р.
Весь матч
1,52
-
2,37
2,14
5.50
1,63
21:30
3401
29-е октября
Нопперт, ДэнниВан Дёйвенбоде, Дирк
Весь матч
1,56
-
2,28
2,20
4.50
1,60
22:00
3439
29-е октября
Аспиналл Н.Куйвенховен, Майк
Весь матч
1,22
-
3,90
1,95
4.50
1,77
22:30
3407
29-е октября
Каллен Дж.Уильям О Коннор
Весь матч
1,41
-
2,70
1,84
4.50
1,87
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