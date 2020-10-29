1000
Моя линия
ДАРТС. Международные. ЧЕ-2020. PDCОсновная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
29-е октября
Весь матч
2,49
-
1,47
1,68
5.50
2,07
—
—
29-е октября
Весь матч
1,31
-
3,15
1,76
4.50
1,95
—
—
29-е октября
Весь матч
2,06
-
1,68
1,96
4.50
1,76
—
—
29-е октября
Весь матч
1,35
-
2,95
1,92
5.50
1,79
—
—
29-е октября
Весь матч
1,39
-
2,75
1,89
3.50
1,82
—
—
29-е октября
Весь матч
1,18
-
4,30
1,88
4.50
1,82
—
—
29-е октября
Весь матч
1,52
-
2,37
2,14
5.50
1,63
—
—
29-е октября
Весь матч
1,56
-
2,28
2,20
4.50
1,60
—
—
29-е октября
Весь матч
1,22
-
3,90
1,95
4.50
1,77
—
—
29-е октября
Весь матч
1,41
-
2,70
1,84
4.50
1,87
—
—
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