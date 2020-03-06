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ДАРТС. Международные. European Tour 1. Belgian ChampionshipОсновная линия

Победитель1X2
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21:30
3732
28-е февраля
Де Декер М.Мейленкамп Р.
Весь матч
2,05
-
1,70
22:00
3746
28-е февраля
Рыдз К.Клеменс Г.
Весь матч
2,80
-
1,40
22:30
4951
28-е февраля
Нопперт Д.Де Вос Г.
Весь матч
1,30
-
3,20
23:00
5118
28-е февраля
Харрингтон Р.Хайбрехтс К.
Весь матч
2,75
-
1,40
23:30
3777
28-е февраля
Родригез Р.Дж.Леннон С.
Весь матч
2,35
-
1,50
00:00
5200
29-е февраля
Уэст С.Van Egdom, Jeffrey
Весь матч
1,25
-
3,55
00:30
1255
29-е февраля
Ван де Берг Д.Телнекес Д.
Весь матч
1,35
-
3,00

ДАРТС. Международные. UK Open FinalsОсновная линия

Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
14:00
2134
6-е марта
Beeney, AaronХармс У.
Весь матч
4,35
-
1,18
14:00
2068
6-е марта
Аскью, ДжейсонРичи, Грег
Весь матч
2,05
-
1,70
14:00
2312
6-е марта
Аткинс М.Маррэй Р.
Весь матч
2,05
-
1,70
14:00
2079
6-е марта
Сиепманн Ш.Кшиштоф К.
Весь матч
1,70
-
2,05
14:00
2640
6-е марта
Смит, ДжастинДженкинс Э.
Весь матч
1,80
-
1,90
14:00
2132
6-е марта
Хаквейл А.Бертон С.
Весь матч
1,95
-
1,75
14:00
2084
6-е марта
Харрис К.Тейлор С.
Весь матч
2,05
-
1,70
14:20
2153
6-е марта
Жак П.Тихэн К.
Весь матч
1,75
-
1,95
14:20
2220
6-е марта
Кольцов Б.Ван Трийп Д.
Весь матч
1,85
-
1,85
14:20
2661
6-е марта
Макгирк, ШейнРыдз К.
Весь матч
2,70
-
1,40
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из 35событий

ДАРТС. Международные. Премьер-ЛигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22:15
1913
5-е марта
Кросс Р.Гарни Д.
Основное время
2,15
4,35
2,60
22:55
1951
5-е марта
Прайс Г.Дюрран Г.
Основное время
1,80
4,45
3,25
23:35
2707
5-е марта
Аспиналл Н.Райт П.
Основное время
2,50
4,35
2,20
00:15
5010
6-е марта
Андерсон Г.Хамфрис Л.
Основное время
1,75
4,55
3,35
01:00
2847
6-е марта
Смит М.Ван Гервен М.
Основное время
5,25
5,25
1,45
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