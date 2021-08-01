1000
Ставки на BMX. Олимпиада 2020. Вольный стиль. Женщины
ВЕЛОСПОРТ. BMX. Олимпиада 2020. Вольный стиль. ЖенщиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
1-е августа
Итоги
7,70
—
—
—
—
—
1-е августа
Итоги
15,00
—
—
—
—
—
1-е августа
Итоги
8,50
—
—
—
—
—
1-е августа
Итоги
20,00
—
—
—
—
—
1-е августа
Итоги
25
—
—
—
—
—
1-е августа
Итоги
20,00
—
—
—
—
—
1-е августа
Итоги
99
—
—
—
—
—
1-е августа
Итоги
1,33
—
—
—
—
—
1-е августа
Итоги
11,00
—
—
—
—
—