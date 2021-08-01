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Олимпиада 2020. Вольный стиль. Женщины9
Олимпиада 2020. Вольный стиль. Мужчины9
1000

Ставки на BMX. Олимпиада 2020. Вольный стиль. Женщины

ВЕЛОСПОРТ. BMX. Олимпиада 2020. Вольный стиль. ЖенщиныОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
04:10
3312
1-е августа
Бенегас П. победитель ОИ-2020
Итоги
7,70
+1
04:10
3516
1-е августа
Дим Н. победитель ОИ-2020
Итоги
15,00
+1
04:10
3392
1-е августа
Дукарроз Н. победитель ОИ-2020
Итоги
8,50
+1
04:10
3605
1-е августа
Лессман Л.М. победитель ОИ-2020
Итоги
20,00
+1
04:10
3628
1-е августа
Ойке М. победитель ОИ-2020
Итоги
25
+1
04:10
3584
1-е августа
Перез М. победитель ОИ-2020
Итоги
20,00
+1
04:10
3630
1-е августа
Посадких Е. победитель ОИ-2020
Итоги
99
+1
04:10
3068
1-е августа
Робертс Х. победитель ОИ-2020
Итоги
1,33
+1
04:10
3398
1-е августа
Уортингтон Ш. победитель ОИ-2020
Итоги
11,00
+1
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