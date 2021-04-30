1000
Моя линия
КЁРЛИНГ. Сборные. ЧМ-2021. Женщины. КанадаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
30-е апреля
Весь матч (с учетом доп. эндов)
2,90
-
1,35
1,95
12.50
1,76
—
—
30-е апреля
Весь матч (с учетом доп. эндов)
2,70
-
1,40
1,85
12.50
1,85
—
—
30-е апреля
Весь матч (с учетом доп. эндов)
1,40
-
2,70
1,85
12.50
1,85
—
—
30-е апреля
Весь матч (с учетом доп. эндов)
2,70
-
1,40
2,00
12.50
1,72
—
—
30-е апреля
Весь матч (с учетом доп. эндов)
1,65
-
2,10
1,72
12.50
2,00
—
—
30-е апреля
Весь матч (с учетом доп. эндов)
5,80
-
1,10
2,20
12.50
1,60
—
—